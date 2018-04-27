  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

«إسكان النواب»: كارثة التجمع تستوجب المحاسبة

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 168 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرد على مهاجمي «صلاح الدين»

وزير الأوقاف

"الأوقاف": الرئيس أوصى بهذا الشيء في رمضان

البرادعي

أول تعليق لـ"البرادعي" على قمة الكوريتين

صلاح

رد غريب لـ"صلاح" على حل أزمته مع "الجبلاية"

حمزة

"لو شركتي اللي نفذت طريق السخنة كنا أخدنا إعدام"

عاصم عبد الماجد

الإخوان منعوني من الدفاع عن "عبد الماجد" رأس الضلال

دكتور محمود خليل

خبير إعلامي للحكومة: "صحوا النوم"

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

أول تعليق لـ"البرادعي" على قمة الكوريتين

آخر الأخبار

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

تدريب مصري بريطاني على هذا الأمر الهام

#

أول تعليق لـ«البرادعي» على خطاب«السيسي»الغاضب

#

أول تعليق للمتحدث باسم«عنان» بعد القبض عليه

#

حكومة اليمن:دماء«صالح» يجب أن تكون بذرة لتوحيد المؤتمر

الجنوبية

محمد

البرادعي

الكوريتين

الشماليه

رد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على الاتفاق التاريخي الذي حدث منذ قليل بين رئيس كوريا الشمالية ونظيره الجنوبي، قائلًا "خطوة أطاحت بآلاف من الأرواح".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر"، "لقد استغرق الأمر سبعة عقود تقريبًا، وفقدت عشرات آلاف من الأرواح".

وتابع: "قبل أن بزغ علينا الأمل بعد أن قتل بعضهم البعض".

واختتم تدوينته، بقوله: "لا تزال هذه الدعوة لاستخدام القوة في النهاية الحصول عليها". 

وكان كيم جونغ أون، أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره خط الحدود العسكرية الذي قسم شبه الجزيرة الكورية إلى بلدين منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عاما .




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل يلتهم مصنع "تقطير" بالحوامدية
» شاب يهتك عرض طفل داخل مسجد
» الاعتداء على طبيب وتكسير عيادته بعد وفاة سيدة
» فنانة شهيرة تطالب رجال الأعمال بالتبرع للمجاري
» نظر قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.. غدًا
» السبت.. طعن "مالك" وآخرين بضرب الاقتصاد القومي
» "الصياد" غرق التجمع يكشف عشوائية المحليات
» أغيثوني.. هل ألحدت ابنتي؟ وما الحل؟!!
» شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"
» بريطاني: القرآن أصبح خريطة حياتي
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما