» فنانة شهيرة تطالب رجال الأعمال بالتبرع للمجاري

27 أبريل 2018 - 03:32 م

طالبت الفنانة مي كساب، رجال الأعمال الذي صرفوا على حملة الرئيس السيسي، أن يتبرعوا لتصليح ما أطلقت عليه "مجاري مصر".

وأضافت في تدوينة لها علي "تويتر"، "يا ريت كل رجال الأعمال الوطنية اللي اتبرعت ما شاء الله بفلوس الحملة الانتخابية للريس في التجمع الخامس".

وتابعت: "وعربيات دودج بتلف في الشوارع وبنارات علي الدائري وفي التجمع ومدينتي والرحاب وبنات أشر بتلف علي البيوت عشان الناس تنزل تنتخب يتبرعو برضه علي الأقل بنفس الفلوس عشان خاطر مجاري مصر".

وتفاعل رواد تويتر معها فقال حساب يحمل أسم "ثاقب"،" بدل ماتغطي على تقصير الدولة برئيسها، كان اولى بيكي تقوليلهم حرام الفلوس اللي اترمت على لارض فانتخابات مزيفه وكانت اتعمل بيها شيء مفيد للبلد، هتقابلوا ربنا ازاي بتطبيلكم دا، هو حاجة تاني غير التطبيل طبعا بس عشان بحبك وبحترمك باتحفظ فكلامي"

فيما وجه أحدهم سؤالًا الي "كساب" قائلًا، :" ووجب أيضا على كل الفنانين والفنانات وكل من يعمل في الحقل الفني من تمثيل وغناء أليس عليكم شيئ من الواجب تجاه هذا الوطن"

فيما ردت كساب بقولها، "والله وحياه ولادي لو معايا ما أتأخر أبدا ما تقلقش أنا بادفع ضرايب اد كده حضرتك وانا قاعده في بيتي ما باشتغلش"







