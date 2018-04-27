2 مليون جنيه.. لإنارة وتطوير طريق الخانكة السلام

قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة، بالبدء فى إزالة الأتربة على جانبى الطريق ليتم توسعته، بالإضافة إلى عمل لافتات تحذيرية إرشادية وتحذيريه فسفورية لكى يتم رؤيتها ليلا وعمل مطبات شريطية لتخفيف السرعة، ودعم أعمدة الإنارة وإصلاحها.

وتمت إنارة الطريق من أول مفارق مصنع 18 الحربى وحتى أول المقابر من جهة مدينة الخانكة، وجار العمل لاستكمال إنارة باقى الطريق، وكان قد تم توريد أعمدة إنارة بتكلفة 2 مليون جنيه لإنارة هذا الطريق.

والجدير بالذكر، أنه قد تم تشكيل لجنه لمعاينة طريق الخانكة السلام وتدبير الاعتمادات اللازمة لرفع كفاءة الطريق وصيانة أعمدة الإنارة وتكليف إدارة مرور القليوبية بتحديد أماكن وأبعاد اللوحات المذكورة وكذلك أماكن المطبات الشريطية المطلوبة وتركيب لافتات إرشادية وتحذيريه فسفورية لكى يتم رؤيتها ليلاً.