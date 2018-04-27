  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:45 م
بحث متقدم
مرتضى

«مرتضى»: دعيت على هولاء أمام الكعبة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتحدى «ليبرمان»

عاصفة رملية

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة وعواصف رملية تضرب البلاد

جمعة "الشباب الثائر"

3 شهداء و349 إصابة في مسيرات العودة بقطاع غزة

محمد صلاح

مشكلة تواجه «صلاح» في نهائي دوري الأبطال

إصابة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

«إسكان النواب»: كارثة التجمع تستوجب المحاسبة

مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة (أرشيفية)

الإسرائيليون يتذكرون أحداث الاقتحام: لم ننجُ إلا بمعجزة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرد على مهاجمي «صلاح الدين»

الأرصاد الجوية

«الأرصاد»: نعد قانونًا جديدًا لمحاسبة من يتحدث عن الطقس

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن القليوبية

قبلي وبحري

الامطار بالقليوبية
الامطار بالقليوبية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم

#

رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة الأمطار بالقليوبية

#

غيوم وسحب كثيفة تكسو سماء البحر الأحمر

#

رفع حالة الاستعداد القصوى مع تساقط الأمطار الغزيرة بالقليوبية

درجة

القليوبية

استمرار

الاستعداد

القصوى

أعلن اللواء محمود عشماوى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ، إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة - وطبقًا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض- أثناء غلق بعض الأنفاق والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وعلى جانب آخر، كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء بسرعة مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من الجريلات والشنايش وبالوعات تصريف الامطار تعمل بكفاءة عالية وتامين محطات الرفع والمعالجة بالامداد بالكهرباء من خلال 2 مصدر كهربائى من الشبكة ومختلفين بالاضافة الى مصدر اخر ثالث ( مولد كهرباء) وبالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والاحياء والقرى والحماية المدنية، وبالاضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الجمعيات الأهلية (عربات الكسح) فى نطاق المركز- المدينة- الحى- القرية.

ويناشد المحافظ، المواطنين عدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء والإنارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه.

وأمر عشماوى، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وتهيب محافظة القليوبية، بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر علي مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الخط الساخن 114 أو عبر أرقام تليفونات شكاوى المواطنين: 01220055008-01115354422-01002782373


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك.. و«حازم» باق بشرط
» غدًا محاكمة المتهمين بفساد مواسير المياه
» «الأرصاد» تحذر: موجة حارة وعواصف رملية تضرب البلاد
» الأهلي يكشف حجم إصابة سعد سمير
» الرجاء يتعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندري
» «زراعة شمال سيناء»: السيول روت 400 فدان
» النيابة تحيل "مجنون" للجنايات لاتهامه بالبلطجة وفرض الإتاوات
» تفوق كاسح لـ«صلاح» على ظهير ريال مدريد
» اكتشاف مقصورة احتفالات ملكية في المطرية
» حريق هائل يلتهم مصنع "تقطير" بالحوامدية
» شاب يهتك عرض طفل داخل مسجد

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما