استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن القليوبية

أعلن اللواء محمود عشماوى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ، إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة - وطبقًا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض- أثناء غلق بعض الأنفاق والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وعلى جانب آخر، كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء بسرعة مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من الجريلات والشنايش وبالوعات تصريف الامطار تعمل بكفاءة عالية وتامين محطات الرفع والمعالجة بالامداد بالكهرباء من خلال 2 مصدر كهربائى من الشبكة ومختلفين بالاضافة الى مصدر اخر ثالث ( مولد كهرباء) وبالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والاحياء والقرى والحماية المدنية، وبالاضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الجمعيات الأهلية (عربات الكسح) فى نطاق المركز- المدينة- الحى- القرية.

ويناشد المحافظ، المواطنين عدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء والإنارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه.

وأمر عشماوى، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وتهيب محافظة القليوبية، بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر علي مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الخط الساخن 114 أو عبر أرقام تليفونات شكاوى المواطنين: 01220055008-01115354422-01002782373