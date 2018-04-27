ذبح منطق الأشياء في بجاحة وفجور

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في الوقت الذي تعترف فيه الحكومة بالتقصير وجسامة ما حدث والمآساة التي ألمت بالناس نتيجة لتراكم مياة المطر الأخيرة في الشوارع وخاصة في مناطق جديدة مثل التجمع الخامس والتي يسكنها الصفوة، جاء هذا الإعتراف أمس علي لسان وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي في برنامج "مساء دي إم سي" علي فضائية دي إم سي، حيث قال صرح بأن رئيس الوزراء أكد علي وجود لجان من كليات الهندسة للتحقيق في الأمر، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بكل شفافية ومحاسبة المقصرين.

المدهش والعجيب في هذا الأمر ولا يحدث إلا في بلدنا ولا يأتي إلا من نواب مجلسنا الموقر، ألا وهو ما جاء علي لسان أحد رؤساء اللجان بمجلس النواب الذين من أهم مهامهم الرئيسية والتي إنتخبهم الناس من أجلها وهي محاسبة الحكومة والمعترفة بتقصيرها في كارثة الأمطار وتراكم المياة، لكن السيد عضو مجلس النواب أحمد السجيني كان له رأي آخر حيث قام بتفعيل ماكينة التبرير عنده للدفاع عن الحكومة، تلك الماكينة جاهزة للعمل وموجودة لدي الكثير من الإعلاميين خاصة أصحاب الأصوات الزاعقة وتعمل عند حدوث أي فشل، لكن أن توجد ماكينات التبرير تلك لدي أعضاء مجلس النواب فهذه هي المفارقة، فقد صرح السيد النائب علي قناة الحياة وخلال برنامج "الحياة اليوم" بأن الشعب المصري ليس لديه ثقافة الإهتمام بالبيانات التي تصدرها الأرصاد الجوية، وأن عليه-أي الشعب المصري-أن ينتبه حرصاً علي سلامته. وطبعاً لا يكتمل حديث السيد نائب البرلمان دون أن ينسي توجيه الشكر لأي حد، لكن التحية هذه المرة وجهها سيادته لهيئة الأرصاد علي آدائها ودقتها والتي كانت غائبة منذ سنتين –بالتمام والكمال-كما قال السيد النائب، الذي غاب عنه أن أكثر من خمسين بالمائة من الشعب قد لا يهتم أويُعني بتلك البيانات التي يقصدها، وحتي لو تابعها وعرفها البعض، فماذا كان يريد منهم السيد النائب في كيفية التصرف مع تلك البيانات؟ هل يريد منهم آلا يخرجوا من منازلهم وعدم قضاء حاجياتهم وأعمالهم؟ أم يريد منهم ألا يسيروا في الطرق الهشة والمهترئة-والتي إنشأ بعضها حديثاً-وألا يكشفوا ضعف وقلة حيلة الحكومة في مواجهة مثل تلك الأزمات أو أزمة الضمائر المتمثلة في عدم إتمام طرق أو مصالح عامة بذمة ودون سرقات من المال العام؟.

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