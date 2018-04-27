  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:45 م
بحث متقدم
مرتضى

«مرتضى»: دعيت على هولاء أمام الكعبة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتحدى «ليبرمان»

عاصفة رملية

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة وعواصف رملية تضرب البلاد

جمعة "الشباب الثائر"

3 شهداء و349 إصابة في مسيرات العودة بقطاع غزة

محمد صلاح

مشكلة تواجه «صلاح» في نهائي دوري الأبطال

إصابة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

«إسكان النواب»: كارثة التجمع تستوجب المحاسبة

مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة (أرشيفية)

الإسرائيليون يتذكرون أحداث الاقتحام: لم ننجُ إلا بمعجزة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرد على مهاجمي «صلاح الدين»

الأرصاد الجوية

«الأرصاد»: نعد قانونًا جديدًا لمحاسبة من يتحدث عن الطقس

ضبط أفراد السطو المسلح على سيارة شركة بطنطا

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

«إيني» الإيطالية تحصل على حصة 15% من 3 حقول إماراتية

#

اعترافات عصابة السطو المسلح على مدرسة بمدينة نصر

#

انقطاع المياه عن منطقة المرشحة بطنطا لمدة 5 أيام

#

ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على «بنك مصر» في طنطا

سطو مسلح

سيارة

قسم أول طنطا

فريق بحث جنائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الجمعة، من ضبط ثلاثة أشخاص، من ضمن عصابة السطو المسلح على السيارات بدائرة قسم أول طنطا.

كان اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتعرض سيارة تابعة لأحد الشركات الخاصة، ماركة "شاهين"، للسرقة بالإكراه، من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين وبحوزتهم أسلحة نارية.

تم تشكيل فرق بحثي، بقيادة اللواء أيمن لقية، مدير البحث الجنائي، والمقدم وليد الصواف مفتش المنطقة المركزية، وتوصلت التحريات إلى سطو ثلاثة أشخاص بالسطو على السيارة التابعة للشركة وتم سرقه 820 ألف جنيه.

تم القبض على المتهمين، وجاري تحرير محضر، وعرضهم على النيابة العامة، للتصرف بشأنهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك.. و«حازم» باق بشرط
» غدًا محاكمة المتهمين بفساد مواسير المياه
» «الأرصاد» تحذر: موجة حارة وعواصف رملية تضرب البلاد
» الأهلي يكشف حجم إصابة سعد سمير
» الرجاء يتعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندري
» «زراعة شمال سيناء»: السيول روت 400 فدان
» النيابة تحيل "مجنون" للجنايات لاتهامه بالبلطجة وفرض الإتاوات
» تفوق كاسح لـ«صلاح» على ظهير ريال مدريد
» اكتشاف مقصورة احتفالات ملكية في المطرية
» حريق هائل يلتهم مصنع "تقطير" بالحوامدية
» شاب يهتك عرض طفل داخل مسجد

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما