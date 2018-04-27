ضبط أفراد السطو المسلح على سيارة شركة بطنطا

27 أبريل 2018 - 04:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الجمعة، من ضبط ثلاثة أشخاص، من ضمن عصابة السطو المسلح على السيارات بدائرة قسم أول طنطا.

كان اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتعرض سيارة تابعة لأحد الشركات الخاصة، ماركة "شاهين"، للسرقة بالإكراه، من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين وبحوزتهم أسلحة نارية.

تم تشكيل فرق بحثي، بقيادة اللواء أيمن لقية، مدير البحث الجنائي، والمقدم وليد الصواف مفتش المنطقة المركزية، وتوصلت التحريات إلى سطو ثلاثة أشخاص بالسطو على السيارة التابعة للشركة وتم سرقه 820 ألف جنيه.

تم القبض على المتهمين، وجاري تحرير محضر، وعرضهم على النيابة العامة، للتصرف بشأنهم.