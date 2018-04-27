» الاعتداء على طبيب وتكسير عيادته بعد وفاة سيدة

27 أبريل 2018 - 04:09 م

اندلعت مشاجرة اليوم، الجمعة، داخل عيادة طبيب نساء وولادة في مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، بسبب وفاة ربة منزل أثناء الولادة، ما أدى إلى إصابة الطبيب وتكسير عيادته.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص؛ يفيد بوقوع مشاجرة داخل عيادة الطبيب "أ. أ. ز"، 41 عامًا، طبيب نساء وتوليد.

وبانتقال أجهزة الأمن وسؤال الطبيب قرر أنه أثناء فور وصول"ف. ج. س" 24 عامًا ربة منزل وتقيم في إحدى قرى المركز إلى العيادة برفقة أهليتها للولادة وكانت في حالة إعياء شديدة، وخلال فحصها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل إجراء أية عملية لها، فتعدى أهليتها عليه بالضرب وإصابته في وجهه وكافة أنحاء جسمه وإتلاف العيادة الخاصة به.

واتهم الطبيب كل من والدها "ج. س. ع" 55 عامًا وزوجها "م. س. س" 24 عامًا موظف، طبيب النساء وطبيب التخدير "ر. إ. س" بالإهمال والتسبب في الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2661 لسنة 2018 إداري مركز أبو قرقاص، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتم تعيين الحراسة اللازمة على عيادة الطبيب.



