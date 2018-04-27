اعترافات مثيرة لقاتل صديقه وقطع رأسه بـ"طوخ"

27 أبريل 2018 - 04:11 م

أدلى المتهم بقتل صديقه وقطع رأسه في مدينة طوخ باعترافات تفصيلية مثيرة أمام نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وأكد المتهم «كريم. م» البالغ من العمر 20 سنة، مزارع وشهرته «هنتش» أنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه ويدعى «محمد. ر» 35 سنة، عامل 35 سنة، عامل.

وأضاف، فى أقواله، أمام النيابة أنه منذ نحو أسبوعين تقابل مع المجنى عليه بمكان يسمى المضيفة بالقرية، وطلب منه سلاحًا ناريًا لوجود خلافات مع آخرين، واتفق معه على تجهيزه خلال يومين.

وأوضح المتهم، أنه عقب ذلك فكر في التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على أمواله ومتعلقاته، فعقد العزم وبيّت النية على قتله، وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى اتصل ليلة الحادث بالمجنى عليه عدة مرات واستدرجه بالحضور ليلًا إلى منزل تحت الإنشاء كائن بالأرض الزراعية ملكه؛ وعقب حضور المجنى عليه اختبأ أسفل السلم الخارجي للمنزل ثم باغته من خلفه بضربة على رأسه بحجر، فسقط مغشيا عليه غارقا في دمائه ثم انهال بعد ذلك بالحجر على رأسه أكثر من مرة حتى تهشمت رأسه تماما، وأحضر سكين وفصل رأسه من الرقبة.

وتابع المتهم أنه استولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالى 2000 جنيه، ثم أحضر “جوال” كبير الحجم ووضع الجثة والرأس بها ووضعه على العربة الكارو وسار بها وسط الزراعات وألقى بالجثة بمكان العثور عليها، ثم عاد إلى المنزل ومحى آثار الدماء وغسل ملابسه ثم ركب الدراجة البخارية الخاصة بالمجنى عليه وقام بإلقائها بمكان العثور عليها، وابدي المتهم ندمه قائلا " أنا خاين العيش والملح لصديقي واستأهل الشنق.

وقد وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقرون بالسرقة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له فى الميعاد وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، تلقى إخطارا من العقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، يفيد بوجود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول مهشم الرأس، وملقاة في ترعة العبادلة.

انتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية، وبمعاينة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه كاملة، ومهشم الرأس ولا توجد لديه أي أوراق تدل على شخصيته.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات أن المجنى عليه يدعى “محمد. ر”، 35 سنة عامل، وأنه توجه إلى مزارع بقرية بلتان لشراء سلاح ناري “فرد خرطوش” فانتظره الأخير في أرض زراعية وعقب حضور المجنى عليه انهال على رأسه بحجر واستولى منه على مبلغ 2000 جنيه وموبايل وألقى جثته في ترعة قرية العبادلة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «كريم. ي»، 20 سنة، مزارع، وشهرته “هنتش”، وألقى القبض عليه، واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وكذا مبلغ 1800 جنيه من المبلغ المستولى عليه بعد سداد مبلغ 200 جنيه لصاحب محل موبايلات قيمة تصليح هاتف المجني عليه.

وأرشد المتهم عن مكان ارتكاب الواقعة بمنزل تحت الإنشاء بالأرض الزراعية خاصته وتبين وجود آثار دماء وكتل دموية متناثرة بالمكان وتم التحفظ عليه وإخطار المعمل الجنائى.