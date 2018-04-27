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استشهاد فلسطيني وإصابة 170 برصاص الاحتلال في غزة

عرب وعالم

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

خالد الشرقاوي

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فلسطين

غزة

العودة الكبرى

الشباب الثائر

استشهد فلسطيني وأصيب 170 آخرين، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة 170 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة، من بينهم 11 من الطواقم الطبية والصحفية، وفقأ لوكالة "معًا".

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأصيب المصور الصحفي عبد الرحمن الكحلوت برصاص الاحتلال فيما أصيب المصور الصحفي هاشم حمادة بقنبلة غاز في الرأس في منطقة شرق غزة.

ويواصل الشبان المتظاهرون إشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية للقطاع، كما واصل المواطنون بالتوافد إلى المناطق الشرقية من قطاع غزة في الجمعة الخامسة من مسيرات "العودة" جمعة "الشباب الثائر" حيث أقيمت صلاة الجمعة في نقاط التجمع الخمسة على الحدود.


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