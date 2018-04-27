استشهاد فلسطيني وإصابة 170 برصاص الاحتلال في غزة

27 أبريل 2018 - 04:11 م

استشهد فلسطيني وأصيب 170 آخرين، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة 170 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة، من بينهم 11 من الطواقم الطبية والصحفية، وفقأ لوكالة "معًا".

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأصيب المصور الصحفي عبد الرحمن الكحلوت برصاص الاحتلال فيما أصيب المصور الصحفي هاشم حمادة بقنبلة غاز في الرأس في منطقة شرق غزة.

خلال نصف ساعة الإحتلال يصيب 3 صحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية على حدود #غزة

وهم :

1- نبيل درابيه مراسل قدس ميديا

2- عبد الرحمن الكحلوت

3- هاشم حمادة#جمعة_الشباب_الثائر pic.twitter.com/1aKXOj053n — غزة تنادي (@ICBSGaza) 27 أبريل 2018

ويواصل الشبان المتظاهرون إشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية للقطاع، كما واصل المواطنون بالتوافد إلى المناطق الشرقية من قطاع غزة في الجمعة الخامسة من مسيرات "العودة" جمعة "الشباب الثائر" حيث أقيمت صلاة الجمعة في نقاط التجمع الخمسة على الحدود.

استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والمتظاهرين من قبل قوات الاحتلال في #جمعة_الشباب_الثائر..

أكثر من 25 مصاباً بالرصاص الحي وقنابل الغاز في غزة بفعاليات #مسيرة_العودة_الكبرى حسب وزارة الصحة الفلسطينية pic.twitter.com/iErGT2QO7E — AJ+ عربي (@ajplusarabi) 27 أبريل 2018



