أهم مراكز الفكر في العالم (2)

تحدثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن ماهية وأنواع مراكز الفكر في العالم والدور الهام الذي تلعبه في عملية صناعة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي والعالمي. كما عرضنا بعض الاحصائيات الهامة المتعلقة بهذه المراكز.



أهم مراكز الفكر في العالم



3. French Institute of International Relations (IFRI) (France)

4. Center for Strategic and International Studies (CSIS) (United States)

5. Carnegie Endowment for International Peace (United States)

8. Woodrow Wilson International Center for Scholars (United States)

10. Council on Foreign Relations (CFR) (United States)

13. International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom)

14. Center for American Progress (CAP) (United States)

15. Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan)

18. German Institute for International and Security Affairs (SWP) (Germany)

20. Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States)

21. Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium)

23. Centre for Economic Policy Research (CEPR) (United Kingdom)

25. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) (United States)

30. European Council on Foreign Relations (ECFR) (United Kingdom)

31. Institute for World Economy and International Relations (IMEMO RAS) (Russia)

33. China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) (China)

34. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) (Republic of Korea)

36. Centre for International Governance Innovation (CIGI) (Canada)

37. Danish Institute for International Studies (DIIS) (Denmark)

38. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (China)

40. China Institute of International Studies (CIIS) (China)

42. German Council on Foreign Relations (DGAP) (Germany)

43. Kiel Institute for the World Economy (IfW) (Germany)

44. Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea)

46. Australian Institute for International Affairs (AIIA) (Australia)

48. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations (Netherlands)

50. Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPA

أهم مراكز الفكر في الشرق الاوسط وأفريقيا



1. Center for Strategic Studies (CSS) (Jordan)

2. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) (Egypt)

3. Institute for National Security Studies (INSS) (Israel)

5. Al Jazeera Centre for Studies (AJCS) (Qatar)

7. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) (Turkey)

8. Begin-Sadat Center for Strategic Studies (Israel)

9. Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) (Turkey)

10. Association for Liberal Thinking (ALT) (Turkey)

11. Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS) (Morocco)

12. Egyptian Center for Economic Studies (ECES) (Egypt)

15. Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR) (United Arab Emirates)

16. Regional Center for Strategic Studies (RCSS) (Egypt)

