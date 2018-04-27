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حريق هائل يلتهم مصنع "تقطير" بالحوامدية

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الجيزة

الحماية المدنية

الحوامدية

مصنع

السيرطة علي حريق

اندلع حريق اليوم، الجمعة، بمصنع تابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

كان العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة الحوامدية، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع التقطير، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبينت المعاينة الأولية، أن ماسًا كهربائيًا بموتور سحب المولاس، أدى لتطاير الشرر على محتويات المصنع والماكينات، وحرر محضر أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



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