» شاب يهتك عرض طفل داخل مسجد

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كفر الشيخ

النيابة العامة

هتك عرض طفل

حبس شاب

أمرت نيابة مركز سيدي سالم بإشراف المستشار أحمد عاشور المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ، بحبس "فؤاد. أ. ف"، 15 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتعديه جنسيًا على طفل؛ مما أدى إلى إصابته بشرخ ونزيف بفتحة الشرج.

بداية الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة سيدي سالم بلاغًا من "حامد. س. ع"، والد الطفل "محمود" يتهم فيه" فؤاد. أ. ف" 15 عامًا باستدراج طفله والتعدي عليه جنسيًا بالطابق الثاني في المسجد، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل أثبت تعرضه لانتهاك جنسي مما تسبب في إصابته بنزيف حاد.

علي الفور كلف العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، رئيس مباحث المركز بسرعة ضبط وإحضار الجاني، وبمداهمة منزله تمكنت القوة من ضبطه وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



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