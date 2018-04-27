  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:54 م
بحث متقدم
آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

«إسكان النواب»: كارثة التجمع تستوجب المحاسبة

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 168 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرد على مهاجمي «صلاح الدين»

وزير الأوقاف

"الأوقاف": الرئيس أوصى بهذا الشيء في رمضان

البرادعي

أول تعليق لـ"البرادعي" على قمة الكوريتين

صلاح

رد غريب لـ"صلاح" على حل أزمته مع "الجبلاية"

حمزة

"لو شركتي اللي نفذت طريق السخنة كنا أخدنا إعدام"

عاصم عبد الماجد

الإخوان منعوني من الدفاع عن "عبد الماجد" رأس الضلال

دكتور محمود خليل

خبير إعلامي للحكومة: "صحوا النوم"

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

تفوق كاسح لـ«صلاح» على ظهير ريال مدريد

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"

#

"صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة

#

تقرير بريطاني يفجر مفاجأة مدوية حول انتقال صلاح لريال مدريد

#

موعد موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ

حصل محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج «صلاح» بالجائزة، وذلك بعدما حصل على 92% من نسبة التصويت متفوقًا على اللاعب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الذي حصد 8% من نسبة الأصوات.

وحصد "صلاح"، الجائزة بفضل العرض المبهر الذي قدمه يوم الثلاثاء المقبل أمام فريقه السابق روما في اكتساح ليفربول للذئاب بنتيجة 5-2، سجل منها صلاح هدفين وصنع مثلهما.

أمام مارسيلو فتألق في فوز ريال مدريد على بايرن ميونيخ يوم الأربعاء الماضي على ملعب أليانز أرينا بنتيجة 2-1، حيث سجل هدف التعادل من تسديدة قوية متقنة من خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن ليفربول سيرحل يوم الأربعاء المقبل لمواجهة روما على ملعب الأولمبيكو في لقاء الإياب، بينما يستقبل ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الثلاثاء المقبل من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل يلتهم مصنع "تقطير" بالحوامدية
» شاب يهتك عرض طفل داخل مسجد
» الاعتداء على طبيب وتكسير عيادته بعد وفاة سيدة
» فنانة شهيرة تطالب رجال الأعمال بالتبرع للمجاري
» نظر قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.. غدًا
» السبت.. طعن "مالك" وآخرين بضرب الاقتصاد القومي
» "الصياد" غرق التجمع يكشف عشوائية المحليات
» أغيثوني.. هل ألحدت ابنتي؟ وما الحل؟!!
» شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"
» بريطاني: القرآن أصبح خريطة حياتي
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما