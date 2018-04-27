تفوق كاسح لـ«صلاح» على ظهير ريال مدريد

27 أبريل 2018 - 04:32 م

حصل محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج «صلاح» بالجائزة، وذلك بعدما حصل على 92% من نسبة التصويت متفوقًا على اللاعب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الذي حصد 8% من نسبة الأصوات.

وحصد "صلاح"، الجائزة بفضل العرض المبهر الذي قدمه يوم الثلاثاء المقبل أمام فريقه السابق روما في اكتساح ليفربول للذئاب بنتيجة 5-2، سجل منها صلاح هدفين وصنع مثلهما.

أمام مارسيلو فتألق في فوز ريال مدريد على بايرن ميونيخ يوم الأربعاء الماضي على ملعب أليانز أرينا بنتيجة 2-1، حيث سجل هدف التعادل من تسديدة قوية متقنة من خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن ليفربول سيرحل يوم الأربعاء المقبل لمواجهة روما على ملعب الأولمبيكو في لقاء الإياب، بينما يستقبل ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الثلاثاء المقبل من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو المقبل.