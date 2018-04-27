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«إسكان النواب»: كارثة التجمع تستوجب المحاسبة

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آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة
آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

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رأى النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تعرضت له المدن من غرق نتيجة الأمار الغزيرة، وخاصة التجمع، هو كارثة تستوجب محاسبة المسئولين في الحكومة، متسائلا: "أين خطة الحكومة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول".

وأضاف فهمى، فى تصريحات له، أن الضرر لم يقتصر على القرى الصغيرة والعشوائيات لكنه امتد إلى المدن الكبيرة والمجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسها مدينة التجمع التى غمرت شوارعها المياه حتى فاضت على الأرصفة وغطت السيارات الموجودة بالشارع، مؤكدا أن ما حدث في التجمع الخامس "فضيحة" تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين.

 وطالب وكيل لجنة الإسكان، الحكومة بالتحرك العاجل لإزالة كل الأضرار والتراكمات التى أسفرت عنها الأمطار وصرف المياه، مع العمل على تعويض المتضررين ووضع خطة وقائية متكاملة لمواجهة مثل هذه الأزمات فيما بعد بدلا من انتظار حدوثها للتحرك.


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