الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الألماني

27 أبريل 2018 - 04:41 م

أعلنت الخارجية التركية اليوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال الألماني في أنقرة روبرت دولغار، على خلفية علمها بمشاركة زعيم تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" السابق صالح مسلم في إحدى الفعاليات بألمانيا.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبلغت الخارجية التركية "دولغار"، استياءها من إقامة تنظيم "ب ي د / بي كا كا" فعالية في مدينة "ودفيجسهافن"، ومشاركة مسلم في هذه الفعالية.

وحذرت الخارجية التركية الدبلوماسي الألماني من مواصلة التنظيمات الإرهابية فعالياتها في ألمانيا، ومشاركة "مسلم" في هذه الفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة طلبت من ألمانيا وباقي الدول الأوروبية تسليم "مسلم".



