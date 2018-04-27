اندلاع حريق بحظيرة مواشٍ بالمنوفية

27 أبريل 2018 - 04:49 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية اليوم، الجمعة، من السيطرة على حريق بحظيرة ماشية بقرية شبراباص بمركز شبين الكوم.

تلقي اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بحظيرة ماشية مكونة من الخوص والخشب بقرية شبراباص بمركز شبين الكوم.

وانتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة علي الحريق حيث تم إنقاذ 20 رأس ماشية دون إصابات، وتبين نفوق رأس ماشية واحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.