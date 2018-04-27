«الأرصاد»: نعد قانونًا جديدًا لمحاسبة من يتحدث عن الطقس

27 أبريل 2018 - 04:53 م

أفاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن الهيئة تعد قانونًا جديدًا لها سيشمل مادة تنص على محاسبة أي شخص أو هيئة تتحدث عن توقعات الأرصاد الجوية وحالة الطقس.

وأكد عبد العال، خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc "، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات وتوقعات حالة الطقس.

وأوضح عبد العال، أن ذلك يسبب بلبلة بين المواطنين وأن القانون الجديد لهيئة الأرصاد الجوية سيتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإصداره خلال الفترة المقبلة.