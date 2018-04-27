مشكلة تواجه «صلاح» في نهائي دوري الأبطال

27 أبريل 2018 - 05:04 م

قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، يواجه أزمة كبيرة إذا وصل فريقه لنهائي دوري الأبطال، بسبب بداية شهر رمضان قبل نحو 10 أيام من مباراة نهائي الكأس الأغلى في القارة الأوروبية.

وذكرت الصحيفة: أعطى مفتي الديار المصري شوقي علام إذنًا لصلاح وزملائه في المنتخب الوطني بعدم الصيام في الأيام التي تسبق انطلاق كأس العالم.

وتابعت: «لكن صلاح وزميليه من المسلمين ساديو ماني وإيمري تشان سيكون عليهم اتخاذ قرار إذا تأهل ليفربول إلى النهائي، هل يخاطرون بخسارة حالتهم البدنية بالامتناع عن الأكل والشرب، أم يتخلون عن الصوم، أحد أركان الإسلام الخمسة، من أجل كرة القدم».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه لا توجد أي أسباب تجعلها تعتقد أن نجم ليفربول المصري سيتخلى عن الصوم، رغم أنه اعترف في 2014 أنه وجد صعوبة في الصيام أثناء الموسم التحضيري مع تشيلسي حينها.

وقال محمد صلاح وقتها: كان رمضان صعبًا قليلًا بالنسبة لي لأن الطقس كان حاراً جدًا، ولعبت كل المباريات بينما لم يكن بإمكاني شرب الماء قبل التاسعة والنصف مساءً.. وعندما تتدرب مرتين يوميًا، يهبط مستوى طاقتك في الحصة الثانية، لكن الأمر (الصيام) يعني لي الكثير؛ لذا أنا سعيد جدًا وأشعر أنني في حالة جيدة.

جدير بالذكر أن نهائي دوري الأبطال يقام في كييف بأوكرانيا يوم السبت 26 مايو، وإذا اختار صلاح، الصيام يومها، حال تأهل فريقه، فإنه لن يضطر لخوضها دون شرب الماء، إذ سيؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 8:28 دقيقة بتوقيت كييف، قبل حوالي ساعة وربع من انطلاق المباراة، كما قد يكون بمقدوره تناول وجبة خفيفة تساعده على تنشيط جسده قبل دخوله إلى الملعب.