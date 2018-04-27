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سحل شاب على يد 4 أشقاء في بين السرايات

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4 اشقاء

سحل شاب

بين السرايات

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل حادث سحل و ضرب شاب بمنطقة بين السرايات، على يد أربعة أشقاء. 

وأوضح المصدر أن الأشقاء الأربعة وهم: "سيد.م.ع"، و"خالد"، و"على"، و"فارس"، تشاجروا مع الطالب الجامعي "أحمد جميل" أثناء توجهه لمقر الشركة الخاصة بعائلته بمنطقة بين السرايات، حيث نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب محاولة منعه من المرور بالشارع وبصحبته عامل بالشركة أثناء حمله بعض المتعلقات، حيث اعتدوا عليه بالضرب، وعندما حاول الطالب الإفلات منهم والصعود لمقر الشركة تتبعوه وصعدوا خلفه، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وواصلوا اعتدائهم عليه داخل مقر الشركة.

وأضاف المصدر، أن تحريات المقدم هانى الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والرائد مصطفى عرفة، كشفت أن الأشقاء الأربعة سابق اتهامهم فى عدد من القضايا، من النوعيات الخطرة، المشهور عنهم كثرة المشاجرات، ودائمي الاعتداء على المواطنين، فى محاولة منهم لفرض سيطرتهم بمنطقة بين السرايات، مستغلين فى ذلك خوف سكان المنطقة من كثرة عددهم

وقال المصدر، إن ضباط مباحث قسم شرطة الدقي تمكنوا من القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة، حيث أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ومن جانبه، روى حاتم جميل، شقيق الطالب الجامعي المعتدى عليه تفاصيل الواقعة، فقال إنه أثناء مرور شقيقه "أحمد" بمنطقة بين السرايات وبصحبته عامل يحمل بعض المنقولات، في طريقه لتوصيلها من العقار الخاص بالعائلة إلى مقر الشركة، اعترض طريقه أحد الأشقاء المتهمين، محاولا منعه من المرور، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تدخل على إثرها باقى المتهمين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، ثم اعتدوا على شقيقه بالضرب، وأصابوه بعدة جروح.

وأضاف أن شقيقه صعد إلى مقر الشركة فى محاولة للنجاة من يد المتهمين، إلا أنهم صعدوا خلفه وواصلوا اعتدائهم عليه بالأسلحة، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية بالوجه والذراع، بالإضافة إلى طعنات بأنحاء جسده، حتى تم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وقال شقيق الطالب إن المتهمين دائمى التشاجر مع سكان منطقة بين السرايات، ومشهور عنهم ممارسة فرض السيطرة على الأهالى، مستغلين أنهم من أرباب السوابق، ومعتادى حمل الأسلحة والتشاجر بها.


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