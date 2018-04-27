الإسرائيليون يتذكرون أحداث الاقتحام: لم ننجُ إلا بمعجزة

27 أبريل 2018 - 05:05 م

واصلت القناة الثانية العبرية، تقاريرها عن فيلم "محاصرون في القاهرة" الإسرائيلي الجديد الذي يوثق لاقتحام المتظاهرين المصريين مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر 2011، لافتة إلى أن "الفيلم تم عرضه مساء أمس (الخميس) على شاشة القناة الـ12 العبرية، ويدور حول قصة إنقاذ 6 إسرائيليين من سفارة تل أبيب بالقاهرة، من أيدي عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين، وهو الإنقاذ الذي جاء عكس كل التوقعات والمخاوف".

وواصلت "البداية لم تكن مع اقتحام المصريين للسفارة وإنما البداية كانت في ميدان التحرير مع ثورة الربيع العربي وإسقاط نظام حسني مبارك، وعلى خلفية هذه الاضطرابات وقع حادث إرهابي على الطريق 12 الحدود الإسرائيلي مع سيناء، وكان من نتائجه أن تم وضع تل أبيب تحت مجهر المظاهرات في القاهرة، وبالتأكيد سفارتها".

وأوضحت "في أغسطس 2011، فتح مخربون مصريون النيران على حافلة تابعة لشركة (إيجد) الإسرائيلية للنقل، وعدد من العربات والسيارات بالقرب من الحدود مع سيناء، ما أسفر عن مقتل 6 مواطنين إسرائيليين وإصابة 40 آخرين، وردا على ذلك شنت تل أبيب عبر جيشها وشرطتها عمليات ملاحقة وراء الإرهابيين، والتي انتهت بمقتل 7 منهم، كما قتل 5 جنود مصريين وجندي وشرطي إسرائيلي، وقتها أصدر المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد، بيانا اتهم فيه تل أبيب بالمسؤولية عن الأمر وألقى باللائمة عليها فيما يتعلق بمقتل المصريين، ووضعت وسائل الإعلام بالقاهرة الزيت على النار وألهبت الجماهير، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في الشوارع".

ونقلت القناة تصريحات يوناثان زليفا -أحد حراس السفارة السابقين- التي أدلى بها في الفيلم "كنا نعرف أن الشارع المصري استيقظ، في نهاية الأمر كل مظاهرات ميدان التحرير وثورة يناير 2011 انتهت بصورة هادئة نسبيا، اعتقدنا كإسرائيليين أن الأمور هادئة، وأن السلطات الأمنية المحلية تقوم بعملها، ولا توجد أي مشكلة".

وأضاف زليفا "المحتجون استمروا في اختراق الخطوط الأمنية حول المبنى، ثم تسلقوا المنازل والعمارات القريبة، حاولوا جاهدين اقتحام السفارة، كنت ترى المتظاهرين وهم يحملون زجاجات المولوتوف بأياديهم، ويلقون بها علينا، ثم يرتفع آخرون منهم ويفعلون نفس الشئ، كنا نصوب المسدسات عليهم وهم في المقابل يضحكون علينا، بعد عدة محاولات نجحوا في مسعاهم، وكل ما كان يفصلهم عنا باب مغلق؛ أدركنا أننا لن نخرج من هناك أحياء، واتصل كل واحد منا بعائلته كي نودعهم الوداع الأخير، لكن الاتصال حدث فجأة مع السلطات المصرية، وحدثت عملية الإنقاذ".

وقال "السلطات المصرية وضعت أغطية علينا، كان المكان ملئ بالغاز المسيل للدموع، وكان من الصعب التنفس، أدخلونا في عربات مدرعة، وأحاط بنا الكثير من الناس، اقتادونا لمطار القاهرة، لم نكن نصدق أن ما يحدث حولنا يحدث بالفعل".

ولفتت القناة إلى أنه "بعد وقت قصير من اندلاع ثورة يناير، تم مناقشة مسألة إغلاق السفارة الإسرائيلية وإعادة دبلوماسييها لتل أبيب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وقتها يورام كوهين، كان من الداعمين لفكرة بقاء الدبلوماسيين في العاصمة المصرية".

ونقلت تصريحات كوهين الذي شارك في الفيلم "كنت أؤيد فكرة بقاء الدبلوماسيين الإسرائيليين في مصر لأننا كنا نفترض أن السلطات بالقاهرة ستقوم بعملها كما كنا نأمل منها، في الـ9 من سبتمبر وقبل أيام من اقتحام السفارة تلقت الأخيرة معلومات عن مظاهرة أضخم مما هو معتاد ستندلع قريبا، السلطات المصرية قالت إن كل شيء تحت السيطرة، وأنهم يعرفون كيف يصدون ويبعدون المتظاهرين إذا اقتضت الضرورة"، مضيفا "اعتقد أن النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الواقعة، وعملية إنقاذنا هو أننا نجونا بأعجوبة".

من جانبه قال أفي باخار، رئيس قطاع الأمن بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه "بناء على طلب تل أبيب شيدت القاهرة جدارا ضخما أمام مبنى السفارة، وذات مساء تجمعت الحشود وهدموا هذا الجدار، وسط لا مبالاة الجنود المصريين، لقد حطموا السور والرد الوحيد الذي يأتينا من القاهرة هو (كل شيء تحت السيطرة)، لكن لم يكن هناك شيء تحت السيطرة، كان هناك فوضى في ازدياد، و6 رجال من أفضل أبنائنا داخل السفارة معرضون للخطر والإعدام من قبل المصريين".



