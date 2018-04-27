الداخلية تقتحم قرية الصوامعة وجزيرة طما والكتكاتة بسوهاج

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استهداف بؤر اجرامية

يواصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن سوهاج، استهداف العناصر الإجرامية بقرى «الشيخ إمبادر البلابيش»، «الصوامعة شرق»، «الكتكاتة»، «جزيرة طما».

وتمكنت الحملة من ضبط  32 قطعة سلاح ناري، 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، تنفيذ 6030 حكم قضائي وتنفيذ 27 قرار إزالة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها الأمنية المكبرة التي تستهدف العناصر الإجرامية بشتى المحافظات والمشهور عنها الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى استمرار الحملات.


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