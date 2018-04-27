"سما المصري" بعد طلب الزواج من "صلاح": "اعتبروني مريضة نفسيًا"

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سما المصري

محمد صلاح

طلب الزواج

تراجعت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عن طلب الزواج من اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن أثارت الجدل خلال الفترة الماضية على «السوشيال ميديا»، ووسائل الإعلام.

ونشرت سما المصري، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة به على المداخلة الهاتفية لعمدة «النجريج»، في برنامج الإعلامي جابر القرموطي، قائلة: «شفت برنامج جابر القرموطي وسمعت مداخلة عمدة نجريج قرية النجم محمد صلاح ولما سأله الأستاذ المبجل القرموطي عن رأيه في شائعة طلب زواج سما المصري من محمد صلاح رد العمدة وقاله لا تعليق، وكان باين من صوته انه زعلان».

وأضافت سما المصري: «بص يا عمده حقك عليا وحق صلاح ومراته علي راسي بجد وحق أهل أعظم لاعب في العالم علي راسي بجد وحقكم كلكم عليا أنا والله عمري ما توقعت أن الموضوع يوصل للدرجة دي أبدا، أنا حسيت بحاجه وقولتها عندي هنا على الصفحة حتى مش في الإعلام ولا الصحافة بس الصحفيين هم اللي أخذوا الأخبار من هنا من عندي».

وأشارت سما لعمدة «النجريج»: «يا حضرة العمدة صلاح حبيبنا كلنا مش حبيبي أنا بس ولو زعلك أنت ولا حد من أهله فانا ما أقدرش علي كده أبدا ووعد أني مش ها نزل أي بوست تاني يخص صلاح أو يخصني عشان ما أجرحش مشاعر حد، الموضوع كبر وهو موضوع تافه بس عتابي عليك وعلى المذيع القرموطي المحترم انه ما يصحش أني أتقارن بايات العرابي ولا ليبرمان الإسرائيلي وتقولي أني باشتت تفكير صلاح بالكلام دا ذي هم ما بيعملوا».

واختتمت سما: «أنا طلبت الجواز عادي ومكنتش فاكرة أن الموضوع هيزعل ناس وأهل بلده كده، حق كل قرية نجريج على راسي وحق صلاح ومراته علي عنيا، أنا بجد أسفه أرجوكم اقبلوا أسفي واعتذاري واعتبروني كنت باهرج وأنا إنسانه مجنونه ومريضه، صلاح دا أحسن حاجه حصلت في مصر وربنا يخليه لمراته وبنته وأسرته ويخليه لمصر كلها.. أنا أسفه بجد وأسفه لكل اللي بيحبوه كمان».


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