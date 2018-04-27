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بالإسكندرية

ضبط كمية كبيرة من اللانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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لانشون
لانشون

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الانشون

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية اليوم الجمعة، من ضبط مصنع مواد غذائية يقوم بتجميع مرتجعات اللانشون غير الصالح للاستخدام الآدمي، وطرحه بالأسواق.

البداية عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط " ا م ع " سن 45 المدير المسئول عن مصنع للمواد الغذائية "بدون ترخيص " بدائرة قسم أول العامرية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتجميع مرتجعات الأسواق من اللانشون غير المطابق للمواصفات، وغير صالح للاستهلاك الآدمي وخلطها مع مستلزمات إنتاج غير صالحة لتصنيع عبوات جديدة من اللانشون داخل مصنعه الغير مستوفي الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

تم ضبط  1565 كجم من اللانشون "مرتجعات الأسواق " بها تغير فى الخواص الطبيعية و 900 كجم جلود دواجن و 600 كجم من عبوات اللانشون منتج نهائي و 35 كجم لون صناعي أحمر، ومادة ثاني أُكسيد التيتانيوم مادة غير غذائية المحظور إستخدامها في تصنيع المواد الغذائية بلغ إجمالي المضبوطات 3100 كجم.

بالعرض علي النيابة العامة  قررت حبس المتهم لمدة أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق .



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