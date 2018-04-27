الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة

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إسرائيل

غزة

الأمم المتحدة

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي لمنع قواته من الاستخدام "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين في بيان بهذا الصدد: "نشهد في كل أسبوع حالات استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عُزل، ومن الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى قنابل المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن محصنة بشكل كبير في مواقع دفاعية قد تشكل مثل هذا التهديد".

وأضاف: "عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة، كما هو الحال في غزة، تعدّ أعمال قتل متعمدة وتشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة".

وشدد على أنه "يقع على عاتق كل دولة التزام أساسي بموجب قانون حقوق الإنسان في ضمان التحقيق في جميع الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي، ويجب أن يؤدي أي تحقيق في الأحداث الأخيرة في غزة إلى هذا الغرض".

وتابع: "لسوء الحظ، في سياق هذا الصراع الدائم وغير المتكافئ، يبدو أن التحقيقات الجادة تتم بجمع الأدلة المصورة بشكل مستقل. في حين يبدو أن هناك جهودا ضئيلة، أو شبه منعدمة، في تطبيق سيادة القانون في العديد من عمليات القتل المزعومة لمدنيين غير مسلحين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية حينما تجري بعيدا عن عدسات الكاميرات".

وعبر الحسين عن انتقاده لنهج إسرائيل و "إخفاقها" المستمر في محاسبة ومقاضاة قواتها الأمنية، معتبرا أن ذلك "يشجعهم على استخدام القوة المميتة ضد أناس أبرياء لا يشكلون تهديدا".

وتجمهر اليوم الجمعة آلاف الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لغزة. كما واصل المواطنون إشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لغزة في مسيرات العودة، والتي أطلق عليها جمعة "الشباب الثائر".


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