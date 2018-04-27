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مصرع أمين شرطة وإصابة آخرين داخل عشة فراخ

قضايا وحوادث

حريق
صورة لأرشيفية

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اندلاع حريق

الحماية المدنية

الدقهلية

مصرع أمين شرطة

عشة فراخ

لقي أمين شرطة بالحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الجمعة، مصرعه عقب تعرضه للصعق بالكهرباء أثناء إخماده حريقًا بميت غمر، بينما أصيب 2 آخران.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مروان عبد المعطى، مدير إدارة الدفاع المدني، يفيد بنشوب حريق أعلى منزل بمدينة ميت غمر.

علي الفور انتقال رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين أن الحريق بعشة فراخ أعلى المنزل.

وأثناء قيام أمين الشرطة، يدعى «محمد أبوزيد منصور» 48 عامًا، بإطفاء الحريق تعرض للصعق الكهربائي من سلك عارٍ، وتُوفي في الحال، وأصيب 2 آخران، وتم نقلهما للمستشفى.



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