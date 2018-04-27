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الرجاء يتعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندري

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الدورى العام

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تعادل مباراة الرجاء مع ضيفه الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدورى العام.

وسجل هدفى الرجاء بلال جمال فى الدقيقة 48، وهشام فتح الله فى الدقيقة 51، بينما سجل هدفى الإتحاد محمد ناجى جدو وأحمد كابوريا.

بتلك النتيجة رفع الرجاء، الذى هبط رسميا للقسم الثاني، رصيده إلى 27 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة، فيما ارتفع رصيد زعيم الثغر لـ41 نقطة بالمركز الحادى عشر.


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