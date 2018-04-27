» «الأرصاد» تحذر: موجة حارة وعواصف رملية تضرب البلاد

27 أبريل 2018 - 07:08 م

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد موجة حارة وعواصف ترابية منتصف الأسبوع المقبل.



وحذَّر "عبدالعال "، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "العاصمة"، مساء الخميس، من تغيرات الطقس في فصل الربيع، والتي وصفها بالسريعة والحادة، مشيرًا إلى أنَّ يومي السبت والأحد سيشهدا ارتفاعًا في درجات الحرارة، وهبوب رياح مثيرة للرمال للأتربة تصل لحد العاصفة خلال أيام الإثنين والثلاثاء مع ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار انتهت على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، بينما مازالت هناك فرص لسقوط الأمطار على الجهات الشرقية.



