الحكومة: هذه عقوبة «مضايقة السياح»

27 أبريل 2018 - 07:23 م

قال أحمد ماهر، مستشار وزير الآثار للشؤون القانونية، إن قانون السياحة يتكون من 52 مادة، وأن التعديلات التي جرت عليه طالت 32 مادة منه، لافتًا إلى أنه تم فرض غرامة على "مضايقة السياح".

وأضاف "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأى عام"، "إنه من ضمن التعديلات على القانون أن تكون عقوبة تهريب الآثار هى السجن المؤبد".

وأوضح مستشار وزير الآثار للشئون القانونية، "أن عقوبة مضايقة السياح بالمناطق الأثرية هي غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه"، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون الجديد يعمل على تحسين عودة السياحة إلى مصر.