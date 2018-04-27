» رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك.. و«حازم» باق بشرط

27 أبريل 2018 - 07:33 م

اتخذ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا صارمًا بشأن ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي، عقب نهاية مباراة القمة 116، والتي حسمها الأبيض لصالح بنتيجة 1/2 على حساب الأهلي.

وكشف مصدر بالزمالك، أن مرتضى منصور رئيس النادي أكد لخالد جلال، المدير الفني للفريق الأبيض أنه ليس لديه مانع في استمرار حازم إمام بشرط التزامه مع الفريق، وابتعاده عن التضامن مع محمد إبراهيم في الأزمات، حيث يرى منصور، أن استمرار حازم إمام لا توجد أزمة بالنسبة له بشرط التركيز مع فريقه.

وأكد المصدر، أن قرار مرتضى برحيل محمد إبراهيم عن الفريق بنهاية الموسم يعد قرارًا نهائيًا ولا رجعة فيه بأى شكل، حيث أوضح رئيس الزمالك عدم رضاه عما فعله اللاعب من أزمات داخل الفريق.

جاء الحديث بين منصور وجلال خلال حفل العشاء الذي دعا رئيس الزمالك له في أحد مطاعم منطقة شبرا، احتفالاً بفوز الفريق الأبيض بالقمة 116 أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري.