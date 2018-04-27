» فتح معبر رفح 3 أيام بدءًا من السبت

27 أبريل 2018 - 07:35 م

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء الجمعة، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري 3 أيام بدءًا من غدٍ السبت.

وقالت السفارة، في بيان لها، "إن معبر رفح سيتم فتحه في الاتجاهين بدءًا من غدٍ السبت حتى الاثنين القادم، لسفر وعودة المواطنين".

وقدمت السفارة الشكر لمصر على "تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني"، وفق البيان.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013 لدواعٍ أمنية، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

ويدير المعبر في الوقت الحالي حكومة الوفاق الفلسطينية، بعد أن تسلمته مطلع نوفمبر الماضي من حركة "حماس"، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 12 أكتوبر الماضي.