» أسطورة إنجلترا يحذر ليفربول من رحيل «صلاح»

27 أبريل 2018 - 07:47 م

حذر آلان شيرار، مهاجم نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي الأسبق، مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي من الاستغناء عن النجم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال «شيرار» في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: "بالتأكيد سيكون هناك اهتمام بصلاح هذا الصيف من الأندية الأوروبية الرائدة لكنني سأكون مندهشًا للغاية إذا استسلموا بسهولة كما فعلوا مع فيليب كوتينيو".

وتابع: «يعتمد الكثير بالطبع على اللاعب، كوتينيو أراد أن يغادر، لكن أتوقع أن يبقى صلاح في الموسم المقبل في ليفربول».

وأضاف: «إنه يقترب من الرقم القياسي لإيان راش الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.. المشكلة التي قد يواجهها الآن هي أنه يمكن أن يبتعد في المباراتين القادمتين من الدوري للراحة».

وأتم آلان شيرار: «بالشكل الذي هو فيه، لديه الفرصة لتحطيم كل الأرقام».