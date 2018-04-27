  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:15 م
بحث متقدم
ياسر برهامى

الطرق الصوفية لـ«ياسر برهامي»: أنت تروج للإرهاب

جماعة الإخوان (أرشيفية)

برلمانيون عن المصالحة مع «الإخوان»: نقبلها فى هذه الحالة

السياحة الإسلامية في مصر

لماذا خرجت مصر من تصنيف أفضل 10وجهات سياحية؟

محمد صلاح

ضغوط تفرض «الإقامة الجبرية» على أسرة «صلاح»

الاحتلال الإسرائيلي يستخدم غاز مجهول لقمع الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يستخدم غاز مجهول لقمع الفلسطينيين

شاهد.. نيران تشتعل بطائرة أثناء هبوط طارئ

الجن ولعنة الفراعنة يحرقون 50 منزلاً وقراءة القرآن لصرفه

مرتضى

«مرتضى»: دعيت على هولاء أمام الكعبة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتحدى «ليبرمان»

عاصفة رملية

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة وعواصف رملية تضرب البلاد

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرد على مهاجمي «صلاح الدين»

عمدة نجريج:

ضغوط تفرض «الإقامة الجبرية» على أسرة «صلاح»

آخر الأخبار

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون

أخبار متعلقة
#

شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"

#

محمد صلاح يدفع رواتب شهرية لـ 450 أسرة فقيرة بقريته

#

تجنيد «صلاح» يُثير أزمة في إسرائيل

#

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح

نجريج

اقامة جبرية

قال ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس نجم منتخب مصر محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إن أسرة اللاعب يعيشون في شبه إقامة جبرية ولا يخرجون من بيوتهم، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يُنشر عن اللاعب.

وأضاف "شتيه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يُقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية "النهار"، أن "الأخبار المنتشرة عن تبرعات اللاعب، تسببت في تعرض أهالي اللاعب للضغوط، ويجب أن يتحرى الجميع الدقة فيما ينشر عن اللاعب".

وأوضح أن أخبار تبرع اللاعب بتكلفة إنشاء محطة صرف صحي في المحافظة أثارت البلبة داخل القرية، لافتًا إلى أن اللاعب وقع على عقد تخصيص 5 أفدنة لمحطة الصرف الصحي كشاهد لا كمتبرع.

وتابع أن أهالي اللاعب عليهم ضغوط كثيرة بسبب المطالب المادية المتزايدة عليهم من أهالي القرية والقادمين من مختلف المحافظات، لافتًا إلى أنهم في شبه إقامة جبرية ولا يخرجون من بيوتهم، واستطرد حديثه قائلًا: "صلاح خدوم في محيط بيته وبلده، لكن دلوقتي بقت مولد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الطيران الإسرائيلي يقصف ميناء غزة
» ثنائي سموحة يقتربان من الانتقال للزمالك
» «كاف» يحدد موعد مباراة المصري و«سونجو» الموزمبيقي
» فتح معبر رفح 3 أيام بدءًا من السبت
» حقيقة حل مجلس إدارة الزمالك
» مقتل 17 مدنيًا في قصف للنظام السورى على مخيم اليرموك
» رسميًا.. 15 ألف مشجع لمباراة الأهلي والترجي
» طالب يقتل عمه طعنًا في قلبه بسبب الميراث
» رائد«شيكابالا» يقترب من البقاء بالدوري السعودي
» بالفيديو.. مقتل وإصابة 19 طالبًا في حادث طعن بالصين
» أسطورة إنجلترا يحذر ليفربول من رحيل «صلاح»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما