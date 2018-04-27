» طالب يقتل عمه طعنًا في قلبه بسبب الميراث

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الشرقية

النيابة العامة

الميراث

حبس طالب

قتل عمه

أمرت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس طالب ثانوى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عمه بسبب خلافات على الميراث.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث قتل بشارع أبو عوض بندر أبوكبير.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث أبو كبير، وقوع مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بين كل من " محمد ال ع" 52 سنة ونجله" السيد " 17 سنة، وبين شقيق الأول" أيمن ال ع" 45 سنة موظف بالصحة، بسبب خلافات على منزل ميراث بينهما، وتواجد أوراق مع الأول ونجله، وتطورت الخلافات على مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن عمه طعنتين بالقلب والجانب الأيمن، تسببت فى وفاته بالحال.

 وتمكن ضباط مباحث أبو كبير من ضبط المتهم، وجار العرض على النيابة العامة.


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