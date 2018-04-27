» حقيقة حل مجلس إدارة الزمالك

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وزير الرياضة

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عدم وجود علاقة بين صدور تعديل جديد في قانون الرياضة لإدارة الأمور المالية للأندية حال عدم وجود مجالس إدارات، وما يثار عن وجود اتجاه لحل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور.

وقال خالد عبد العزيز في تصريحات صحفية: «هذا الأمر ليس له علاقة على الإطلاق بنادي الزمالك، أو أي ناد آخر».

وتابع قائلاً: «التعديل في القانون يحدث فقط في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة تدير شئون النادي، وهو أمر غير وارد في نادي الزمالك».

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت تعديلًا جديدًا على اللائحة المالية للأندية، بإضافة المادة 53 مكررًا والتي تنص على الآتي: «فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي، تشكل بقرار من الجهة الإدارية المختصة لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية في حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الإدارة أو اللجنة المؤقتة، على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثاني على الشيكات وأذون الصرف».

كان خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، بالإضافة إلى بهاء حنفى وكيل وزارة للرقابة والمعايير.

وضمّت اللجنة كلاً من: أحمد صالح مدير الشباب والرياضة بالجيزة، محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرياضة، حسن خلف مدير الرقابة الخارجية على النوادى، محمد عبد الكريم مفتش مالى من وزارة الرياضة، صالح إبراهيم مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومحمد عراقى مفتش مالى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وعصام الشوادفى مفتش عام المالية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وزيدان الشلقانى المسئول عن خزينة المديرية، ومحمد رضوان عضو الشئون القانونية بالمديرية.


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