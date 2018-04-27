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واستشهاد 3 وإصابة 883

الاحتلال الإسرائيلي يستخدم غاز مجهول لقمع الفلسطينيين

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الاحتلال الإسرائيلي يستخدم غاز مجهول لقمع الفلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يستخدم غاز مجهول لقمع الفلسطينيين

خالد الشرقاوي

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غزة

استشهاد

العودة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في مخيمات "العودة" شرق البريج في قطاع غزة، بكميات كبيرة من غاز مجهول مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق والتشنج والقيء الشديد، وتم تحويل الحالات لمستشفى شهداء الأقصى لصعوبة حالتهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد 3 مواطنين، وإصابة 883 آخرين بجراح مختلفة والاختناق، أثر قمع قوات الاحتلال المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، قرب المناطق الحدودية الشرقية في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، عن استشهاد الشابين عبد السلام بكر (29 عامًا) شرق بلدة خزاعة شرقي خانيونس، والشهيد محمد أمين المقيد (21 عامًا)، بالإضافة إلى شهيد ما زال مجهول الهوية، فيما أعلنت عن وصول إصابتين وصفت بالحرجة للغاية، و 6 آخرين بجراح خطيرة.

وقالت الوزارة، إن من بين المصابين 174 إصابة بالرصاص الحي، وآخرين بالرصاص المعدني واختناقًا بالغاز، فيما بلغت إحصائية الأطفال  58 طفلاً، و29 سيدة. 

ومنذ صباح اليوم، توافد مئات الفلسطينيين، نحو 5 مواقع تقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل، للمشاركة في جمعة "الشباب الثائر".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم.


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