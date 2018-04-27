» «كاف» يحدد موعد مباراة المصري و«سونجو» الموزمبيقي

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الكونفدرالية

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم«كاف»، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مساء يوم بعد الأحد المقبل، موعدًا لمباراة المصري ونظيره يونياو ديسبورتيفا دو سونجو بطل موزمبيق، على ملعب بورسعيد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سبق أن أخطر إدارة المصري بطاقم التحكيم المعين لإدارة المباراة والذي يقوده جان جاك ندالا نجامبو "الكونغو الديمقراطية".

 ويعاونه كل من أوليفر سافاري كابيني "الكونغو الديمقراطية" مساعد حكم أول ومارك سونكو "أوغندا" مساعد حكم ثاني بالإضافة إلى ماشود سالي "أوغندا" حكمًا رابعًا، فيما سيتولى محمد مؤمن على "جيبوتي" مهام مراقب المباراة، ويتولى عصام شعبان "السودان" مهام المنسق العام للمباراة.


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