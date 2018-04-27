بأمر من «بن سلمان».. وفد سعودي يزور القاهرة

27 أبريل 2018 - 09:58 م

وصل وفد سعودي إلى القاهرة، أمس الخميس، من أجل تنسيق الجهود المشتركة لزيادة التنمية والاستثمار والتنسيق بين البلدين، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوفد السعودي يتكون من وزير الدولة عصام بن سعد بن سعيد، منسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي المصري، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي الزيارة في إطار الأعمال ذات الصلة بمجلس التنسيق المصري السعودي، كما تأتي بتوجيه من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ويلتقي أعضاء الوفد بعضَ أعضاء الجانب المصري في المجلس، وهم: وزراء الإسكان والاستثمار والشؤون الاجتماعية والسياحة والثقافة، ضمن اللقاءات الدورية المتواصلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق إنشاء المجلس خلال زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، لمناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خصوصاً الاقتصادية، إلى جانب ملفات التعاون المشترك في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.