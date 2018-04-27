وزير خارجية فرنسا في القاهرة الأحد لهذا السبب

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أعلنت السفارة الفرنسية لدى القاهرة، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية بلادها جان إيف لودريان، سيزور مصر، الأحد المقبل، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا وعملية السلام بالشرق الأوسط.
ووفق بيان اطلعت عليه الأناضول، يجري لودريان، خلال زيارته للقاهرة (غير محددة المدة) محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأفاد البيان أن المحادثات ستتناول "تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين فرنسا ومصر في مجالات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وستركز المحادثات على "جهود وساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لمشاركة الجهات الفاعلة في هذه الحركية، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، التزامًا بالحل عن طريق التفاوض للتوصّل إلى حل الدولتين".
كما تتطرق أيضًا إلى "المبادرات التي يجب اتخاذها للقضاء على تنظيم داعش في سوريا، وحرمان النظام السوري من ترسانته الكيميائية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي".
وأمس الخميس، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن مصدر دبلوماسي، لم تسمه، أن لودريان سيصل إلى القاهرة، الإثنين، قبل أن يصدر بيان السفارة الفرنسية، اليوم، يحدد الموعد الجديد. 
وتنامت العلاقات الفرنسية المصرية، في السنوات الأخيرة، حيث مثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين؛ إذ باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا. -

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