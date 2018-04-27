عريقات: العالم متخاذل في ردع العدوان الاحتلال بحق شعبنا

27 أبريل 2018 - 11:46 م

اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المجتمع الدولي "متخاذل في اتخاذ الإجراءات العملية لردع عدوان وإرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي المنظم الذي تمارسه بحق شعب مدني أعزل".



وأعرب عريقات، في بيان له مساء الجمعة، عن غضبه من "السماح لإسرائيل بالتمادي في اعتدائها على أبناء شعبنا وعدم محاسبتها على جرائمها أو فتح تحقيق دولي حولها حتى الآن".



واستشهد الجمعة، ثلاثة فلسطينيين وأصيب 1037 آخرون، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمتظاهرين في مسيرات "العودة" السلمية قرب حدود قطاع غزة الشرقية، وخلال مواجهات بين شبان وقوات إسرائيلية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.



واستهجن عريقات "إصرار بعض الأطراف مثل السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على مواصلة تضليل وتزييف الحقائق وترويج رواية الاحتلال وادعاءاته الزائفة لتبرير جرائمه التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا وأطفاله".



وقال إن تصريحات هايلي "مدافعة عن آخر احتلال في العصر الحديث".



وأمس الخميس، كررت هايلي، في إفادة لها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، ادعاءات بلادها بأن حركة "حماس" الفلسطينية "تستخدم المدنيين دروعا بشرية"، دون أن تتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة.



ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي قتلت إسرائيل في قطاع غزة 45 فلسطينياً وأصابت ما يزيد عن خمسة آلاف، بينهم أكثر من 230 طفلاً، خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية قرب حدود القطاع تطالب بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها قسراً عام 1948.



وفي وقت سابق من الجمعة، ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، في بيان له، باستخدام القوات الإسرائيلية "القوة المميتة" ضد الفلسطينيين.

