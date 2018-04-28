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هذا ما قاله "كونتي" عن بيع تشيلسي لـ"صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ووكالات

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دافع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن قرار ناديه منذ سنوات بشأن بيع المهاجم المصري محمد صلاح لنادي روما الإيطالي، وعدم الإبقاء عليه.
وبرر كونتي وجهة نظره في تصريح صحفي، الجمعة، قائلًا "لابد أن تقارن بين مستوى صلاح منذ خمس سنوات والآن، فنجد أن مستواه تطور كثيرًا في الفترة الحالية؛ لذا فإن قرار تشيلسي سابقًا فيما يتعلق بمسألة بيعه كان صائبًا".
وأضاف كونتي "أعتقد أن تجربة إيطاليا كانت مهمة للغاية بالنسبة لصلاح، والآن أنا متأكد أنه لاعب مختلف مقارنة بالماضي".
وفيما يتعلق بوجود مفاوضات معه من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي، قال كونتي "لا لكنني ملتزم مع تشيلسي حتى نهاية عقدي".
ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث شارك معه في 47 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.
كما أنه فاز بلقب أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، ليصبح أول لاعب مصري وثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز. -

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