مصرع وإصابة أربعة أشخاص فى حادث تصادم بسمسطا جنوب بنى سويف

28 أبريل 2018 - 03:14 ص

لقي شابان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم دراجة بخارية بــ"توك توك" على الطريق الزراعى الرابط بين مدينة سمسطا وقربة بنى حلة جنوب غرب محافظة بنى سويف.



تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من الرائد عمرو حامد نائب مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك على ترعة السلطاني بالطريق الزراعي الرابط بين مركز سمسطا وقرية بني حلة.



ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين لنقل "شعبان فايز شعبان"- 20 سنة ومقيم بقرية الحرجة، "إبراهيم على ذكرى"- 20 سنة، ومقيم بعزبة " حمد عبده " جثتين الى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى فيما نقلت سيارة اسعاف "عبد الرحمن فتحي عارف"- 18 سنة ومقيم بقرية بدهل مصاباً بكسر في الفخذ الأيسر،"تامر سيد محمود"- 20 سنة، مصابا بكسور وكدمات إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.



دلت تحريات النقيب مصطفى عاطف معاون رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا عن تصادم بين الدراجة البخارية والتوك توك أدى الى وقوع الإصابات والوفيات وتم التحفظ على المركبتين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العام لمباشرة التحقيق