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500 مليون جنيه استثمارات فى مياه الشرب والصرف ببنى سويف

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بنى سويف
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الصرف الصحي

مياه الشرب

الاستثمارات فى مجال المياه

كشف تقرير شركة المياه والصرف الصحي ببنى سويف برئاسة محمد سعيد نشأت أن إجمالى حجم الاستثمارات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى يبلغ 500 مليون جنية منها 10 مشروعات تم نهوها بتكلفة بتكلفة 170 مليون جنيه لخدمة 362 ألفا و424 مواطنا وجار العمل على تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة استثمارية 335 مليون جنيه لتخدم 172 ألفا و410 مواطنين.

 وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعا بتكلفة 29.5 مليون جنيه تضمنت إحلال وتجديد فرعات وخطوط طرد وأعمال تكميلية بقرى ومدن المحافظة وجار العمل على 4 مشروعات بتكلفة 20.5 مليون جنيه تتضمن إحلال وتجديد محطات مياه أحمد عرابى بمدينة بني سويف، البديني بمركز إهناسيا، كوم أبو راضي بمركز الواسطى، وإنشاء أبار شاطئية بمحطتي القضابى والشناوية بمركز ناصر

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