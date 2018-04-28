نرحب بأي جهود للمصالحة .. لدينا 3 شروط أولية

28 أبريل 2018 - 05:18 ص

أكد إبراهيم منير - نائد المرشد العام لجماعة الإخوان - أنه وجماعته يرحبون بأي جهد مخلص يهدف لما أسماه "إنهاء الأزمة العصيبة التي تمر بها مصر" حسب تعبيره.



وقال "منير" في تصريحات نقلها عنه موقع "عربي 21" : "جماعة الإخوان مستعدة للتعاطي بشكل إيجابي مع أي رؤية أو تصور عملي يقدمه أي شخص أو جهة مصرية أو عربية أو دولية لمحاولة الخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالوطن ومقدراته ".



ولفت إلى أنه دعا منذ نحو عام ونصف العام، من وصفهم بـ«حكماء الشعب المصري» أو حكماء الدنيا لرسم "صورة واضحة للمصالحة بين أطراف الأزمة المصرية، من أجل تحقيق السلم والأمن لكل الأمة دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس، لكن لم يستجب أحد حتى هذه اللحظة لتلك الدعوة»، مشيرا إلى أن لديهم «كامل الاستعداد للقبول بما ينتهي هؤلاء العقلاء والحكماء، وأن الجماعة ستبذل الجهود مع الآخرين لتطبيق وتفعيل هذا الحل العادل على أرض الواقع".



وقال "منير" إن أي مصالحة تحتاج لإجراءات بناء ثقة شروطها كالتالي: "الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن صدر بحقهم أحكام قضائية، وأن يتم وقف الضربات الأمنية الباطشة ، ووقف الهجوم الإعلامي، ثم تبدأ الأحاديث الجادة لبلورة رؤى متكاملة وشاملة للعدالة الانتقالية والخروج من الأزمة" حسب تعبيره.



وطالب منير أن تشمل المصالحة كافة الفصائل التي وقفت ضد عزل الرئيس الأسبق مرسي " .. مضيفًا: "ليس الإخوان وحدهم هم الموجودن على الساحة بل هناك فصائل أخرى".



