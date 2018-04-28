  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:40 ص
بحث متقدم
وليد سليمان

أعضاء بالنادي احتفلوا بهدف الأهلي في مرمانا .. سنعاقبهم

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منير

نرحب بأي جهود للمصالحة .. لدينا 3 شروط أولية

محمود سعد: طلقوا زوجاتكم في هذه الحالة

ماذا قال محمود سعد عن فوز الزمالك على الأهلي

مطر التجمع

تعليق صادم من "الأرصاد" بشأن أزمة الأمطار

ياسر برهامى

الطرق الصوفية لـ«ياسر برهامي»: أنت تروج للإرهاب

جماعة الإخوان (أرشيفية)

برلمانيون عن المصالحة مع «الإخوان»: نقبلها فى هذه الحالة

السياحة الإسلامية في مصر

لماذا خرجت مصر من تصنيف أفضل 10وجهات سياحية؟

محمد صلاح

ضغوط تفرض «الإقامة الجبرية» على أسرة «صلاح»

شاهد.. نيران تشتعل بطائرة أثناء هبوط طارئ

الجن ولعنة الفراعنة يحرقون 50 منزلاً وقراءة القرآن لصرفه

الدعم المعنوي قد يساعد مرضى السكري في التغلب عليه

الصفحة الأخيرة

داء السكري
داء السكري

متابعات

أخبار متعلقة
#

مريدون يتسلقون عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي

#

«الديهي»: إلغاء الدعم يحقق العدالة والترشيد في الاستهلاك

#

«بوتين» يُهدي«الأسد» كأس العالم مجانًا

#

بي بي سي: ثورة في عالم الطب ستقضي على أمراض القلب

داء السكري

ربطت دراسة أمريكية بين الدعم المعنوي وبين انخفاض نسبة السكر في دم المصابين بداء السكري .

ودرس الباحثون حالة 308 من كبار السن يعانون من السكري، لديهم جميعاً شخص يعتمدون عليه في مساعدتهم في التعامل مع المرض، عادة ما يكون شريك الحياة أو أحد الأبناء.
              
وركز الباحثون على الضغوط التي تتملك المرضى وقدر معرفة الأسرة والأصدقاء بمشاعر المريض والجهد الذي يبذله في فعل أشياء كالاهتمام بالأكل الصحي والتدريبات وتناول الأدوية وفحص مستوى السكر في الدم.
              
وكما هو متوقع، كان المرضى الذين يعانون أقصى درجات القلق جراء طريقة التعامل مع السكري يعانون من مستويات أعلى من سكر الدم مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون كثيراً من مثل هذا التوتر.
              
لكن حينما وجد المرضى الأكثر قلقاً سنداً يشجعهم، تحسنت مستويات السكر لديهم وكانت مشابهة للمرضى الذين لم يشعروا بضغط كبير نتيجة المرض.
              
من جهته، قال قائد فريق الدراسية، آرون لي، من مركز (في.إيه آن آربور) في ميشيغان، إن "مستويات السكري المرتفعة المرتبطة بالتوتر يمكن أن تشعر المرضى بالضغط الشديد والعجز عن التعامل مع المرض".
              
وتابع لي عبر البريد الإلكتروني: "يمكن لهذه الأفكار والمشاعر أن تقوض الجهود اليومية المطلوبة للتعامل مع السكري مثل تناول العلاج وأداء التمرينات واتباع نظام غذائي صحي".
              
وتتطلب مساعدة المرضى للتغلب على هذه المشاعر أكثر من مجرد النوايا الحسنة، إذ على الأصدقاء والأقارب أن يتفوهوا بما هو صائب.
              
كما أضاف لي أن التذمر والانتقاد وإلقاء اللوم على المرضى لفشلهم في التكيف مع ما هو مطلوب للسيطرة على المرض يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد الأمور سوءاً، مؤكداً أنه يجب على الأقارب والأصحاب الإشادة بجهود المرضى في رعاية أنفسهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم
» سر نقل الطبيب الذي أرشد عن مكان "بن لادن" إلى سجن آخر
» هذا تأثير شرب المياه الغازية على الجنين في بطن أمه
» الدعم المعنوي قد يساعد مرضى السكري في التغلب عليه
» تواتر أخبار عن إقالة قاسم سليماني
» تعليق ناري لـ"التلاوي" عن أزمة السيول الأخيرة
» هذا ما قاله "كونتي" عن بيع تشيلسي لـ"صلاح"
» " حمار جحا " يتسبب فى مصرع سائق توك توك بالغربية
» الاحتلال يقصف موقعًا عسكريًا لحماس في قطاع غزة
» تطورات جديدة بشأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا
» بيع ليفربول لصلاح سيصيبني بالدهشة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما