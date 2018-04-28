مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

28 أبريل 2018 - 06:16 ص

شكك ستانيسلاف شيرشيسوف - مدرب منتخب روسيا - في إمكانية تقديم النجم محمد صلاح نفس الأداء الذي يقدمه مع ليفربول ، وذلك أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في كأس العالم المقرر إقامتها خلال أسابيع بروسيا.



وقال "شيرشيسوف" - في لقاء مع موقع "كي بي إس سبورت" الروسي إنه يحترم محمد صلاح ويراه نجم منتخب مصر .



وأضاف : "لكن هناك فارق كبير بين (صلاح ليفربول) و (صلاح منتخب مصر) لأن طريقة هيكتور كوبر مدرب مصر تختلف عن طريقة يورجن كلوب .. فطريقة الأول تجعل الكرة تصل لصلاح متأخرة ثانية واحدة عن تلك التي تصله مع ليفربول .. وهذه الثانية الواحدة ستغير من مستواه مع مصر".



وأضاف: "أما عن تقييمي لمستوى صلاح بشكل عام فيمكنكم أن تشاهدوا مستواه في مباراة روما الأخيرة لكي تعرفوا الحقيقة .. هذه المباراة ستدلكم على كل شيء".



ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم كل من روسيا و السعودية و أورجواي ضمن نهائيات كأس العالم.

