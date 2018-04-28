نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء الجمعة، نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال، وبطولة العالم للإسكواش سيدات، والتي أقيمت بالملعب الزجاجي بمنطقة المارينا بالجونة بمدينة الغردقة .
وفازت رنيم الوليلي لاعبة منتخب مصر للإسكواش بلقب بطولة الجونة المفتوحة للأسكواش 2018 بعد فوزها على زميلتها نور الشربيني في نهائي البطولة بنتيجة (3-1) بينما خسر علي فرج نهائي البطولة من مروان الشوربجي بنتيجة (3-0) .
وتعتبر بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش أخر بطولات السلسلة العالمية للإسكواش والتى أقيمت في الفترة من 18 حتى 27 أبريل الجاري.
حضر نهائي البطولتين بالجونة ، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس أدارة اوراسكوم والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي، ومجموعة من رعاة البطولة ومشجعي لعبة الإسكواش.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن الرياضة هي عنصر فعال في تنشيط السياحة بالبحر الأحمر وانه سعيد باقامة هذه البطولة للمرة السابعة في البحر الاحمر ، مضيفاً بان المحافظة علي استعداد تام لاستقبال العديد من البطولات الرياضية الشاطئية الدولية والعربية والمحلية وغيرها .
ومن جانب اخر أكد وزير الرياضة أهمية استضافة مصر لبطولة الجونة الدولية للإسكواش التى تعد واحدة من المحطات المهمة التى يشارك بها اللاعبون متصدرو التصنيف العالمى من مختلف دول العالم؛ للحصول على عدد من النقاط تحدد ترتيبهم على مستوى العالم، لافتا إلى الدور الذى تلعبه البطولة فى تنشيط السياحة الخارجية لمصر .
يذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش يشارك بها لاعبون من 20 دولة منها إنجلترا، وفرنسا، وهولندا، وماليزيا، وألمانيا، وسويسرا، وفنلندا، ونيوزيلندا، ومالطا، وإسبانيا، وتعد البطولة مصنفة من الدرجة الاولي علي اجندة الاسكواش العالمي ضمن أهم 8 بطولات على مستوى العالم .