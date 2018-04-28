لو كنت أضع التشكيل لأتى صلاح ثالثا في قائمة اختياراتي

28 أبريل 2018 - 08:56 ص

أشاد المدرب الإنجليزي المخضرم تيري فينابلز بمحترفنا المصري محمد صلاح ،مؤكدًا أنه لاعب مختلف .



وقال "غينابلز" الذي قاد منتخب بلاده عام 1996 لإرعاب فرق أوروبا في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل" : "محمد صلاح لاعب مختلف وينقصه 4 أهداف لكي يعادل رقم إيان راش في موسم واحد .. لقد كان راش مهاجمًا صريحا وصلاح يلعب جناح ورغم ذلك يقدم كل هذا الكم من الأهدافق".



وفيما يتعلق بمقارنة النجم المصري محمد صلاح مع ميسي و رونالدو ، فقال : "لو كنا في ملعب وأنا المدير الفني وأمامي كريستيانو رونالدو ميسي وصلاح .. فإن صلاح سيكون خياري الثالث بكل تأكيد".



