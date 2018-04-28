  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:27 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

بث مباشر.. السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية لتحرير سيناء

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

فاروق المقرحي

"يجب محاكمة اللى يجيب سيرة الإخوان"

ارشيف

إحالة واقعة غرق القاهرة الجديدة إلى النائب العام

الدولار

سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

حفتر

الدعوة السلفية : تعمدنا نشر وفاة حفتر " الحرب خدعة"

صلاح

لو كنت أضع التشكيل لأتى صلاح ثالثا في قائمة اختياراتي

خالد رفعت

قصة رش أمريكا مصر بغاز "الكيمتريل" للتحكم في مناخها

وليد سليمان

أعضاء بالنادي احتفلوا بهدف الأهلي في مرمانا .. سنعاقبهم

بليبيا..

الدعوة السلفية : تعمدنا نشر وفاة حفتر " الحرب خدعة"

الحياة السياسية

حفتر
حفتر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

#

الدعوة السلفية: تأخير إعلان وفاة حفتر بسبب مغانم سياسية

#

الدعوة السلفية تنعى "حفتر".. ولا يجوز كتمان وفاته

#

سلفيو بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

المكتب الاعلامي

الدعوة السلفية

خبر وفاته

وفاة حفتر

الحرب خدعة

أعربت الدعوة السلفية الليبية عن سعادتها بعودة المشير خليفة حفتر إلي ليبيا ، عقب رجوعه من رحلة علاج ، بعد أن ترددت أنباء كثيرة عن وفاته.

وأضافت الدعوة علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن كثيرين تساءلوا عن الخبر الذي قامت صفحتنا بإذاعته بوجوب إعلان "وفاة" المشير المفترضة

وأوضحت أن القصة كالتالي : لما لهذه الصفحة من متابعة كبيرة ولما لكلمة السلفية من وقع على الناس تواصلت الإدارة العامة للإعلام، بالقيادة العامة مع مؤسس هذه الصفحة ومديرها والمكنى بأبي همام، وطلبت منه أن يصيغ خبرا لوفاة المشير.

وأكدت أننا استشرنا نحن إدارة الصفحة مجموعة من مشايخنا الكرام من أهل العلم عن شرعية ما طلب منا ، حيث أفتى لنا شيوخنا الكرام إجماعا بجواز فعل ذلك، كجزء من الحرب الإعلامية.

وقد تواصلنا مع السيد خليفة العبيدي مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة، وطلب منا شخصيا أن ننشر الخبر بصيغة سلفية بحتة.

كما أشارت إلي تواصلها كإدارة للصفحة مع المكتب الإعلامي لكتيبة التوحيد السلفية المسمى 210 مشاة حاليا لما لهم من خبرة سابقة ، حيث توصلنا لصياغة شافية كافية تلقفتها منا جميع وكالات الأنباء العربية والعالمية.

واختتمت حديثها : "في هذا الصدد ندعو الله أن يحفظ المشير محب السلف ومحارب البدع من كل شر وكل عام والإخوان والمداخلة ميتين كمد".

يذكر أن أدمن الصفحة الرسمية للدعوة السلفية في ليبيا كان قد نشر منتصف الشهر الجاري خبر وفاة حفتر ، وأن رحيله لا يعني انتهاء الحرب على الخوارج.

وأضافت الدعوة في نعيها حفتر وقتها أن المشير رحل في صمت، ولا داعي للتكتم على خبر وفاته ولا يجوز الكذب على عامة الناس والتغرير بهم، فالموت حق فمات رسول الله عليه الصلاة والسلام ومات الفاروق ومات الصديق ومات سيف الله، هل بموتهم انتهى الإسلام، هل بموت عليّ انتهت الحرب على الخوارج؟

وطالبت بعدم الجزع أو الحزن،  فالحق منصور بصدق النوايا منصور باتباع طاعات الله وتجنب المعاصي ولم تتوقف نصرة الحق يوما على شخص أو قبيلة أو جماعة.

ودعت الدعوة السلفية أيضًا القنوات الإعلامية بعدم الكذب على الناس، لأنه أمر غير جائز يحرمه الشرع ويأثم الكاذب اتقوا الله فالبلد على كف عفريت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية
» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب
» رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم
» سر نقل الطبيب الذي أرشد عن مكان "بن لادن" إلى سجن آخر
» هذا تأثير شرب المياه الغازية على الجنين في بطن أمه
» الدعم المعنوي قد يساعد مرضى السكري في التغلب عليه
» تواتر أخبار عن إقالة قاسم سليماني
» تعليق ناري لـ"التلاوي" عن أزمة السيول الأخيرة
» هذا ما قاله "كونتي" عن بيع تشيلسي لـ"صلاح"
» " حمار جحا " يتسبب فى مصرع سائق توك توك بالغربية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما