سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم

28 أبريل 2018 - 09:33 ص

شهدت أسعار صرف الدولار، في بداية تعاملات البنوك، اليوم السبت، استقرارا نسبيا، حيث سجل17.63 جنيه للشراء، 17.76 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك أبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.75 جنيه.