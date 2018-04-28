  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:27 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

بث مباشر.. السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية لتحرير سيناء

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

فاروق المقرحي

"يجب محاكمة اللى يجيب سيرة الإخوان"

ارشيف

إحالة واقعة غرق القاهرة الجديدة إلى النائب العام

الدولار

سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

حفتر

الدعوة السلفية : تعمدنا نشر وفاة حفتر " الحرب خدعة"

صلاح

لو كنت أضع التشكيل لأتى صلاح ثالثا في قائمة اختياراتي

خالد رفعت

قصة رش أمريكا مصر بغاز "الكيمتريل" للتحكم في مناخها

وليد سليمان

أعضاء بالنادي احتفلوا بهدف الأهلي في مرمانا .. سنعاقبهم

سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعرف على اسعار الدولار اليوم

#

سعر الدولار اليوم في البنك والسوق السوداء

#

أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك

#

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

الدولار

السوق السوداء

البنوك

سعر

الصرف

شهدت أسعار صرف الدولار، في بداية تعاملات البنوك، اليوم السبت، استقرارا نسبيا، حيث سجل17.63 جنيه للشراء، 17.76 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك أبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.75 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية
» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب
» رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم
» سر نقل الطبيب الذي أرشد عن مكان "بن لادن" إلى سجن آخر
» هذا تأثير شرب المياه الغازية على الجنين في بطن أمه
» الدعم المعنوي قد يساعد مرضى السكري في التغلب عليه
» تواتر أخبار عن إقالة قاسم سليماني
» تعليق ناري لـ"التلاوي" عن أزمة السيول الأخيرة
» هذا ما قاله "كونتي" عن بيع تشيلسي لـ"صلاح"
» " حمار جحا " يتسبب فى مصرع سائق توك توك بالغربية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما