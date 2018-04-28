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خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح

عرب وعالم

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

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الطبقة الوسطى

أفيغدور ليبرمان

المجتمعات العربية

تتآكل

جمال خشقجي

أعرب الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي عن تخوفه من تآكل الطبقة الوسطي في المجتمع العربي.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر معلقا علي وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"  شخص كريه ولكن للأسف كلامه صحيح، الطبقة الوسطى تتآكل بكثير من المجتمعات العربية.

جاء هذا في التعقيب علي ليبرمان في كلمة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن  مشكلة المجتمعات العربية هي عدم وجود طبقة وسطى ،  نحن أمام مجتمعات شابة 90? منها تحت خط الفقر وبلا أمل.

تعليق خاشقجي أثار ردود أفعالمتباينة ، حيث علق حساب حازم المقرحي فتتاحية التغريدة مع الاستشهاد بكلام الصهيوني اسلوب المفخخين الجديد على غرار مفخخات داعش غير انكم تقتلون الشعب بالفتنه وداعش تقتل التفجيرات ، لا بارك الله فيكم .

بينما علق حساب مربك طبعا لأن كثير من الدول العربية، طبقة الحكام فيها ابتلعت كل الطبقات وابقت المقربين منهم.


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